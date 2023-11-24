Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
31
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
62
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Чикаго
Торонто
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
23:30
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:30
Сан-Хосе
Монреаль
Хоккей. НХЛ
25.11
Баффало
Питтсбург
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Сочи
31
12:00
Амур
Северсталь
62
23.11
Динамо М
Торпедо
32
23.11
Куньлунь РС
Ак Барс
10
23.11
СКА
Спартак
32
23.11
Локомотив
Лада
ОТ
21
23.11
Металлург Мг
Трактор
63
23.11
Салават Юлаев
Авангард
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Зените» не считают, что оскорбили «Спартак» словом «мясо»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» и председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что его реплика относительно хоккейного «Спартака» после матча КХЛ не носит оскорбительного характера.

Зенит
СКА
Спартак
СпартакПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК СКА

Ранее СКА обыграл дома «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Комментируя итог встречи, Медведев сказал: «Рыбный день, страна без “мяса”.

«Ну какой же это инцидент? “Мясо” для “Спартака” носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов “Спартака”, включая Егора Титова. Искать в этом что-то помимо иронии… С учетом того, что вчера был четверг — не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день.

Никакого оскорбительного характера это не носило и носить не могло в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков. Тем более, юмор, сатира и ирония давно применяются и в «Спартаке». В качестве примера приведу приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми. Если продолжать художественные образы, есть хорошая поговорка — «Назвался груздем — полезай в кузов», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу СКА, который одержал первую победу над «Спартаком» в текущем сезоне после двух поражений.

Читайте также
СКА
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ирина Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
«Меня поработили». Ефимова — о выходе на заплыв в футболке «Спартака»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь