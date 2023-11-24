В «Зените» не считают, что оскорбили «Спартак» словом «мясо»

Ранее СКА обыграл дома «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Комментируя итог встречи, Медведев сказал: «Рыбный день, страна без “мяса”.

«Ну какой же это инцидент? “Мясо” для “Спартака” носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов “Спартака”, включая Егора Титова. Искать в этом что-то помимо иронии… С учетом того, что вчера был четверг — не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день.

Никакого оскорбительного характера это не носило и носить не могло в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков. Тем более, юмор, сатира и ирония давно применяются и в «Спартаке». В качестве примера приведу приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми. Если продолжать художественные образы, есть хорошая поговорка — «Назвался груздем — полезай в кузов», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».