Хоккейный клуб «Сибирь» объявил об отставке главного тренера

«Сибирь» объявила о решении в своих соцсетях.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат “Сибири”. Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата и каждый матч на счету», — прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который ранее работал ассистентом главного тренера.

Сергей Кривокрасов — серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано в составе сборной России. Выступал в НХЛ за «Чикаго», «Нэшвилл», «Калгари», «Миннесоту» и «Анахайм», а также за российские клубы ЦСКА, «Амур», «Авангард», «Северсталь», «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».