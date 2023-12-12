«Спартак» объявил о переходе российского нападающего из НХЛ
Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Михаилом Мальцевым.
Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Михаилом Мальцевым.
Контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. Этот сезон россиянин начинал в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» в АХЛ, за который провел 21 матч и набрал 14 (4+10) очков. При этом «Лос-Анджелес» сохранил права на хоккеиста и он сможет вернуться в команду после завершения сезона в КХЛ.
Ранее Мальцев в своем телеграм-канале рассказал, почему принял решение продолжить сезон в России.
«Непростой был период, особенно последние несколько недель, пока все эти процессы шли. Уже вроде вот-вот, а потом говорят: “Еще недельку”. А в АХЛ совсем тяжело уже было. Но по игре вопросов не было, старался, но настраивать себя было очень сложно. Где-то, может, сказывалось.
По условиям: еду в аренду. «Лос-Анджелес» может меня забрать после окончания сезона в «Спартаке». Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам", — написал Мальцев.
Мальцев является воспитанником СКА, за который он провел 35 матчей и набрал 8 (1+7) очков. В 2019 году Мальцев отправился в Северную Америку, где выступал в системе «Нью-Джерси» и «Колорадо». Всего на его счету 56 матчей в НХЛ, в которых он набрал 9 (6+3) очков.
В сезоне 2021/22 Мальцев провел 18 игр в НХЛ за «Колорадо», который по итогам сезона стал обладателем Кубка Стэнли. Несмотря на то, что имя хоккеиста не было нанесено на Кубок, клуб вручил игроку за победу чемпионский перстень.
«Спартак» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ и с отрывом является самой результативной командой сезона, забивая 3,63 шайбы в среднем за игру. Клуб проводит самый успешный сезон с момента создания КХЛ — ранее «красно-белые» ни разу не заканчивали регулярку выше пятого места в турнирной таблице Западной Конференции.