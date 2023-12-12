«Спартак» объявил о переходе российского нападающего из НХЛ

Контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. Этот сезон россиянин начинал в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» в АХЛ, за который провел 21 матч и набрал 14 (4+10) очков. При этом «Лос-Анджелес» сохранил права на хоккеиста и он сможет вернуться в команду после завершения сезона в КХЛ.

Ранее Мальцев в своем телеграм-канале рассказал, почему принял решение продолжить сезон в России.

«Непростой был период, особенно последние несколько недель, пока все эти процессы шли. Уже вроде вот-вот, а потом говорят: “Еще недельку”. А в АХЛ совсем тяжело уже было. Но по игре вопросов не было, старался, но настраивать себя было очень сложно. Где-то, может, сказывалось.

По условиям: еду в аренду. «Лос-Анджелес» может меня забрать после окончания сезона в «Спартаке». Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам", — написал Мальцев.

Мальцев является воспитанником СКА, за который он провел 35 матчей и набрал 8 (1+7) очков. В 2019 году Мальцев отправился в Северную Америку, где выступал в системе «Нью-Джерси» и «Колорадо». Всего на его счету 56 матчей в НХЛ, в которых он набрал 9 (6+3) очков.

В сезоне 2021/22 Мальцев провел 18 игр в НХЛ за «Колорадо», который по итогам сезона стал обладателем Кубка Стэнли. Несмотря на то, что имя хоккеиста не было нанесено на Кубок, клуб вручил игроку за победу чемпионский перстень.