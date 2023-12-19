Вратарь «Сибири» будет играть в шлеме с изображением эльфа Добби

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-44270144&hd=2&id=456243623&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На шлеме Худобина изображен эльф Добби — персонаж книг о «Гарри Поттере». Шлем выполнен в цветах «Сибири», а Добби изображен в форме «Сибири». На внутренней стороне маски изображен герб России.

Добби — прозвище, которое Худобин получил во время выступления в НХЛ благодаря своей фамилии.

37-летний Худобин перешел в «Сибирь» в результате обмена из клуба ВХЛ «Сокол» в конце ноября. Вратарь отыграл 14 сезонов в НХЛ. В сезоне-2019/20 дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, команда уступила «Тампе» в финальной серии со счетом 2:4. В том сезоне он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.

В составе сборной России Антон Худобин стал чемпионом мира в 2014 году.