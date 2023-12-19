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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Сибири» будет играть в шлеме с изображением эльфа Добби

В «Сибири» показали новый шлем финалиста Кубка Стэнли голкипера Антона Худобина.

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На шлеме Худобина изображен эльф Добби — персонаж книг о «Гарри Поттере». Шлем выполнен в цветах «Сибири», а Добби изображен в форме «Сибири». На внутренней стороне маски изображен герб России.

Добби — прозвище, которое Худобин получил во время выступления в НХЛ благодаря своей фамилии.

37-летний Худобин перешел в «Сибирь» в результате обмена из клуба ВХЛ «Сокол» в конце ноября. Вратарь отыграл 14 сезонов в НХЛ. В сезоне-2019/20 дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, команда уступила «Тампе» в финальной серии со счетом 2:4. В том сезоне он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.

В составе сборной России Антон Худобин стал чемпионом мира в 2014 году.

В текущем сезоне голкипер сыграл в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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