СКА установил рекорд КХЛ по броскам в створ ворот

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Сочи», петербуржцы нанесли 66 бросков по воротам соперника. Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу СКА. Предыдущий рекорд был установлен омским «Авангардом» в октябре 2018 года в матче с «Салаватом Юлаевым», команда нанесла 64 броска по воротам соперника.

СКА повторил рекорд лиги по броскам в створ за один период (33), но голкипер гостей Максим Третьяк пропустил лишь одну шайбу. В 2016 году сочинцы в матче с «Югрой» также нанесли 33 броска за один период.

«Тяжелая игра для нас. Здорово начали, много бросали, доминировали, тотальный контроль шайбы. Соперник хорошо оборонялся, вратарь здорово сыграл», — приводит слова главного тренера СКА Романа Ротенберга пресс-служба КХЛ.