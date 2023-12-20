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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА установил рекорд КХЛ по броскам в створ ворот

Хоккейный клуб СКА установил рекорд КХЛ по броскам в створ ворот от одной команды, сообщает пресс-служба лиги.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Сочи», петербуржцы нанесли 66 бросков по воротам соперника. Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу СКА. Предыдущий рекорд был установлен омским «Авангардом» в октябре 2018 года в матче с «Салаватом Юлаевым», команда нанесла 64 броска по воротам соперника.

СКА повторил рекорд лиги по броскам в створ за один период (33), но голкипер гостей Максим Третьяк пропустил лишь одну шайбу. В 2016 году сочинцы в матче с «Югрой» также нанесли 33 броска за один период.

«Тяжелая игра для нас. Здорово начали, много бросали, доминировали, тотальный контроль шайбы. Соперник хорошо оборонялся, вратарь здорово сыграл», — приводит слова главного тренера СКА Романа Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» идет на предпоследнем, 10-м месте, в активе команды 32 очка.

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Сочи
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