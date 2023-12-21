Ковальчук провел тренировку с основой «Спартака»

Фотографии с тренировочного процесса, где замечен Ковальчук, красно-белые разместили на своей странице в VK.

6 декабря 40-летний хоккеист заключил контракт с командой до конца сезона. Ковальчук начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году.