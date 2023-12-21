Ковальчук провел тренировку с основой «Спартака»
Олимпийский чемпион, а ныне игрок московского хоккейного клуба «Спартак» Илья Ковальчук, провел тренировку с основным составом команды.
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Олимпийский чемпион, а ныне игрок московского хоккейного клуба «Спартак» Илья Ковальчук, провел тренировку с основным составом команды.
Фотографии с тренировочного процесса, где замечен Ковальчук, красно-белые разместили на своей странице в VK.
6 декабря 40-летний хоккеист заключил контракт с командой до конца сезона. Ковальчук начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году.
Ранее стала известна зарплата Ковальчука, хоккеист заработает 15 млн рублей до конца сезона. Он будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Последним клубом Ильи Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.