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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук провел тренировку с основой «Спартака»

Олимпийский чемпион, а ныне игрок московского хоккейного клуба «Спартак» Илья Ковальчук, провел тренировку с основным составом команды.

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Фотографии с тренировочного процесса, где замечен Ковальчук, красно-белые разместили на своей странице в VK.

6 декабря 40-летний хоккеист заключил контракт с командой до конца сезона. Ковальчук начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году.

Ранее стала известна зарплата Ковальчука, хоккеист заработает 15 млн рублей до конца сезона. Он будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Последним клубом Ильи Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

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