КХЛ опубликовала список самых результативных троек сезона

Лидером стала тройка нападающих омского «Авангарда» Рид Буше — Райан Спунер — Владимир Ткачев, которая забросила 51 шайбу. На второй строчке нападающие московского «Спартака» Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин, которые на троих забили 41 гол. Замыкают тройку форварды московского «Динамо» Никита Гусев — Джордан Уил — Седрик Пакетт с 35 шайбами в активе.