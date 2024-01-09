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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ опубликовала список самых результативных троек сезона

Возглавляет список тройка из омского «Авангарда».

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Авангард"

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала самые результативные тройки сезона-2023/2024.

Лидером стала тройка нападающих омского «Авангарда» Рид Буше — Райан Спунер — Владимир Ткачев, которая забросила 51 шайбу. На второй строчке нападающие московского «Спартака» Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин, которые на троих забили 41 гол. Замыкают тройку форварды московского «Динамо» Никита Гусев — Джордан Уил — Седрик Пакетт с 35 шайбами в активе.

Топ-5 самых результативных троек нынешнего сезона КХЛ:

  1. 51 шайба — Буше — Спунер — Ткачев («Авангард»);
  2. 41 — Порядин — Морозов — Голдобин («Спартак»);
  3. 35 — Гусев — Уил — Пакетт («Динамо» Москва);
  4. 25 — Белозеров — Дергачев — Сетдиков («Нефтехимик»);
  5. 24 — Радулов — Шипачев — Яшкин («Ак Барс»).

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