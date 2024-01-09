КХЛ опубликовала список самых результативных троек сезона
Возглавляет список тройка из омского «Авангарда».
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Возглавляет список тройка из омского «Авангарда».
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала самые результативные тройки сезона-2023/2024.
Лидером стала тройка нападающих омского «Авангарда» Рид Буше — Райан Спунер — Владимир Ткачев, которая забросила 51 шайбу. На второй строчке нападающие московского «Спартака» Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин, которые на троих забили 41 гол. Замыкают тройку форварды московского «Динамо» Никита Гусев — Джордан Уил — Седрик Пакетт с 35 шайбами в активе.