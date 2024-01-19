Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
63-летний Игорь Ларионов работает в нижегородском клубе с 2022 года.
63-летний Игорь Ларионов работает в нижегородском клубе с 2022 года.
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым.
«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач, Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя. Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену. Благодарю Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за его поддержку в решении столь важных для нашего клуба вопросов! Уверен, что эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Торпедо» Александра Харламова.
В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб провел 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Ларионов — олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов в составе сборной СССР и бронзовый призер Игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года. В чемпионате СССР центральный нападающий выступал за воскресенский «Химик» и ЦСКА, а в НХЛ за такие клубы как «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Флорида Пантерс» и «Нью-Джерси Девилз». В составе «Детройта» Ларионов стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).