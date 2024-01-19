Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач, Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя. Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену. Благодарю Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за его поддержку в решении столь важных для нашего клуба вопросов! Уверен, что эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Торпедо» Александра Харламова.