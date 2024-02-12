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14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Бюджетное финансирование ХК «Сибирь» увеличено в 1,4 раза

В 2024 году бюджет клуба составит 1,2 миллиарда рублей.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь"

Как сообщает ТАСС, правительство Новосибирской области увеличило финансирование хоккейного клуба «Сибирь» из бюджета региона в 1,4 раза — с 823 млн до 1,2 млрд рублей в 2024 году. Клуб запросил дополнительные средства в связи со снижением доходов спонсоров.

«Хоккейный клуб при формировании бюджета на 2024 год подал обращение в министерство физической культуры и спорта Новосибирской области о возникновении дополнительной потребности в финансировании, которая образовалась в связи с выпадением доходов от членов ассоциации и спонсоров. Данное обращение было направлено в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области. Дополнительная потребность была учтена», — сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает десятое место, находясь в 4 очках от восьмого места, позволяющего принять участие в плей-офф.

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