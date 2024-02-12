Решение о присуждении технических поражений «Сибири» осталось в силе
КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений.
КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений.
Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и КХЛ отклонила апелляцию новосибирской «Сибири» на решение лиги о присуждении технических поражений.
«В январе ХК “Сибирь” было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырех матчах регулярного чемпионата КХЛ. Четвертым легионером был защитник Федор Гордеев, который на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России. Позже Федерация хоккея России присвоила Гордееву российское спортивное гражданство.
Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона. По итогам разбирательства Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК “Сибирь” в удовлетворении заявления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте лиги.
Согласно регламенту, российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до трех легионеров за исключением представителей государств Евразийского экономического союза, куда входят, в частности, Белоруссия и Казахстан.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает десятое место, находясь в 4 очках от восьмого места, позволяющего принять участие в плей-офф.