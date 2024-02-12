Решение о присуждении технических поражений «Сибири» осталось в силе

«В январе ХК “Сибирь” было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырех матчах регулярного чемпионата КХЛ. Четвертым легионером был защитник Федор Гордеев, который на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России. Позже Федерация хоккея России присвоила Гордееву российское спортивное гражданство.



Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона. По итогам разбирательства Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК “Сибирь” в удовлетворении заявления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте лиги.