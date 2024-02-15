Ротенберг — о рекорде посещаемости СКА: Кого вы обмануть хотели?

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Ранее СКА провел матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» на новой арене вместимостью 21,5 тысячи зрителей. По ходу игры было объявлено, что на игре присутствуют 21 481 болельщик и что это новый рекорд посещаемости для хоккейных стадионов. Позднее журналист Михаил Зислис опроверг заявление СКА. Он выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари», состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей.

После заявления Зислиса СКА опубликовал уточненные данные по количеству зрителей, посетивших игру. Они посчитали не только болельщиков, вошедших по билетам, но и аккредитованных на игру гостей клубов, родственников игроков, волонтеров и тех, кто работал на матче. Таким образом, общее количество посетителей составило 23 745 человек.

— На игре с «ХК Сочи» был по протоколу 21481 зритель. Но потом СКА посчитал аккредитованных гостей и волонтеров, объявив итоговую цифру 23745 человек, что является мировым рекордом для крытых хоккейных арен. Как сделать, чтобы эта цифра попадала в протокол, чтобы все было официально?

— Вы же видели, что утку в Telegram запустили некие блогеры. Отрыли матч «Чикаго» — «Калгари» (5:2) аж от 4 января 2009 года, когда на арене собралось 22146 зрителей. Причем я посмотрел — вместимость United Center только 19717 человек на матчах НХЛ. То есть там были нарушены все правила. Официально это было делать нельзя! Какие‑то стоячие места, посчитали даже всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на две с половиной тысячи больше? Это невозможно!