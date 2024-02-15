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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Полярники привезли лед с Арктики для «СКА-Арены»: видео

11 февраля хоккеисты СКА провели первый матч на новой арене.

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Образцы льда с самых холодных точек Арктики и Антарктиды были доставлены на «СКА-Арену» и добавлены в ледяное покрытие площадки.

«Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на СКА Арене залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции “Восток” в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!

Это даже не лед, а невероятный артефакт, который поможет нам играть красиво и побеждать на нашей арене. Ни одна другая команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет! Мы уже использовали лед из сердца Арктики и Антарктиды при заливке площадки — история длиной несколько тысяч лет продолжится на “СКА Арене”, — написал главный трренер команды Роман Ротенберг в соцсетях.

Хоккеисты СКА провели первый матч на новой арене 11 февраля, разгромив «Сочи» со счетом 8:1. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров СКА Александр Медведев, согласно уточненным данным игру в Санкт-Петербурге посетили 23 745 человек с учетом аккредитованных лиц.

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