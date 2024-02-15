Полярники привезли лед с Арктики для «СКА-Арены»: видео

«Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на СКА Арене залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции “Восток” в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!



Это даже не лед, а невероятный артефакт, который поможет нам играть красиво и побеждать на нашей арене. Ни одна другая команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет! Мы уже использовали лед из сердца Арктики и Антарктиды при заливке площадки — история длиной несколько тысяч лет продолжится на “СКА Арене”, — написал главный трренер команды Роман Ротенберг в соцсетях.