Полярники привезли лед с Арктики для «СКА-Арены»: видео
11 февраля хоккеисты СКА провели первый матч на новой арене.
СКАКХЛ: таблица и календарь
11 февраля хоккеисты СКА провели первый матч на новой арене.
Образцы льда с самых холодных точек Арктики и Антарктиды были доставлены на «СКА-Арену» и добавлены в ледяное покрытие площадки.
«Благодаря нашим друзьям из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на СКА Арене залит самый лучший лед прямо с Северного полюса и с легендарной станции “Восток” в Антарктиде. Они подарили нам несколько кусков этого уникального льда!
Это даже не лед, а невероятный артефакт, который поможет нам играть красиво и побеждать на нашей арене. Ни одна другая команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет! Мы уже использовали лед из сердца Арктики и Антарктиды при заливке площадки — история длиной несколько тысяч лет продолжится на “СКА Арене”, — написал главный трренер команды Роман Ротенберг в соцсетях.
Хоккеисты СКА провели первый матч на новой арене 11 февраля, разгромив «Сочи» со счетом 8:1. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров СКА Александр Медведев, согласно уточненным данным игру в Санкт-Петербурге посетили 23 745 человек с учетом аккредитованных лиц.