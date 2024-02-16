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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта

Причиной стал неприезд в сборную Китая на олимпийскую квалификацию.

Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации «Спорт-Экспресса», китайские паспорта более 10 игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы.

Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили местное гражданство после того, как стали выступать за клуб в КХЛ — Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэнь, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вонг и Брендон Йип.

Упомянутые хоккеисты «Куньлуня» не приехали в сборную Китая на недавнюю олимпийскую квалификацию, команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.

«Вопросы по сборной мы не комментируем, потому что это решение федерации хоккея Китая», — приводит «Матч ТВ» слова пресс‑атташе «Куньлуня» Алины Клинковой после ситуацию с непопаданием хоккеистов команды в сборную Китая.

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