Игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта

По информации «Спорт-Экспресса», китайские паспорта более 10 игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы.

Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили местное гражданство после того, как стали выступать за клуб в КХЛ — Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэнь, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вонг и Брендон Йип.

Упомянутые хоккеисты «Куньлуня» не приехали в сборную Китая на недавнюю олимпийскую квалификацию, команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.