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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ак Барс» подписал контракт с вратарем, получившим травму мозга

Речь идет об однодневном соглашении с 17-летним голкипером.

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Источник: ХК "Ак Барс"

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, юный вратарь Савва Скотников подписал однодневный контракт с «Ак Барсом».

В июне 2023 года голкипер юношеской команды «Ак Барса» потерял сознание на тренировке. Оперативно прибывшие врачи диагностировали разрыв аневризмы головного мозга. Скотников перенес несколько операций и продолжает восстановление от тяжелой травмы.

«Савва и его семья — большие герои. Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду. Мы всегда готовы поддержать своих воспитанников, для нас важно, чтобы они чувствовали себя частью семьи “Ак Барса”. Надеемся, этот день станет большим событием для Саввы и поможет ему получить нужный заряд позитивных эмоций для дальнейшего восстановления. Парень уже выразил желание переподписать контракт, и мы все тоже на это надеемся», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

26 февраля «Ак Барс» сыграет с владивостокским «Адмиралом». Это заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 для казанской команды. «Ак Барс» находится на четвертом месте в Восточной Конференции. Лидирует на Востоке магнитогорский «Металлург».

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