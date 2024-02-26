«Ак Барс» подписал контракт с вратарем, получившим травму мозга

«Савва и его семья — большие герои. Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду. Мы всегда готовы поддержать своих воспитанников, для нас важно, чтобы они чувствовали себя частью семьи “Ак Барса”. Надеемся, этот день станет большим событием для Саввы и поможет ему получить нужный заряд позитивных эмоций для дальнейшего восстановления. Парень уже выразил желание переподписать контракт, и мы все тоже на это надеемся», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.