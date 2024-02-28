Источник: у «Ак Барса» не было премий за победы в сезоне-2023/24
Практика выплачивать премии за победы в отдельных играх есть почти во всех клубах КХЛ.
Практика выплачивать премии за победы в отдельных играх есть почти во всех клубах КХЛ.
Как сообщает «Бизнес Online», в нынешнем сезоне у игроков «Ак Барса» не было денежных вознаграждений за победные матчи в регулярном чемпионате.
«Одна из основных причин в том, что игроки достаточно заработали по итогам прошлого сезона. Команда дошла до финала Кубка Гагарина, и за каждый раунд игроки получили отдельные премии. Многие из наших источников отметили, что отсутствие премий в этом сезоне сказалось на мотивации игроков. У хоккеистов “Ак Барса” все-таки будет шанс получить премии за регулярный чемпионат. Для этого казанскому клубу необходимо пройти первый раунд», — сказано в материале.
По данным источника, в прошлом сезоне «Ак Барс» платил каждому игроку 150 тысяч рублей за победу.
«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Автомобилистом». По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции, на два очка опередив занявший пятое место клуб из Екатеринбурга. В этом сезоне команды провели четыре матча между собой и трижды победили казанцы.