Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Вашингтон
83
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Вегас
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Баффало
32
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
26.02
Торпедо
Лада
ОТ
45
26.02
Спартак
Динамо Мн
24
26.02
Куньлунь РС
Витязь
ОТ
21
26.02
Динамо М
ЦСКА
ОТ
43
26.02
Ак Барс
Адмирал
42
26.02
Трактор
Амур
ОТ
43
26.02
Металлург Мг
Авангард
31
26.02
Салават Юлаев
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала имена лучших игроков февраля

В двух из четырех категорий лучшими признаны игроки московского «Динамо».

Динамо М
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/dynamo_ru

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала имена лауреатов февраля сезона-2023/2024.

Лучшим вратарем месяца стал Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший шесть побед в семи матчах.

Среди защитников лучшим был признан Даниил Пыленков («Динамо» Москва), набравший 8 (2+6) очков с показателем полезности «+2» в 10 матчах месяца.

Другой игрок «Динамо» — Джордан Уил — назван лучшим нападающим февраля. Канадец набрал 13 (8+5) очков с показателем полезности «+11» в 10 матчах месяца.

Лучшим новичком признан нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, на счету которого (3+4) очков в 11 матчах месяца.

26 февраля завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

 Лунин — лучший вратарь Ла Лиги по отраженным ударам
Туктамышева «заменила» Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь