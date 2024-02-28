КХЛ назвала имена лучших игроков февраля
В двух из четырех категорий лучшими признаны игроки московского «Динамо».
В двух из четырех категорий лучшими признаны игроки московского «Динамо».
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала имена лауреатов февраля сезона-2023/2024.
Лучшим вратарем месяца стал Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший шесть побед в семи матчах.
Среди защитников лучшим был признан Даниил Пыленков («Динамо» Москва), набравший 8 (2+6) очков с показателем полезности «+2» в 10 матчах месяца.
Другой игрок «Динамо» — Джордан Уил — назван лучшим нападающим февраля. Канадец набрал 13 (8+5) очков с показателем полезности «+11» в 10 матчах месяца.
Лучшим новичком признан нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, на счету которого (3+4) очков в 11 матчах месяца.
26 февраля завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.