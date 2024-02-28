КХЛ назвала имена лучших игроков февраля

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала имена лауреатов февраля сезона-2023/2024.

Лучшим вратарем месяца стал Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший шесть побед в семи матчах.

Среди защитников лучшим был признан Даниил Пыленков («Динамо» Москва), набравший 8 (2+6) очков с показателем полезности «+2» в 10 матчах месяца.

Другой игрок «Динамо» — Джордан Уил — назван лучшим нападающим февраля. Канадец набрал 13 (8+5) очков с показателем полезности «+11» в 10 матчах месяца.

Лучшим новичком признан нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, на счету которого (3+4) очков в 11 матчах месяца.