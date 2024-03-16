Денис Казанский и Андрей Николишин сойдутся в «Битве прогнозов»

В каждом выпуске шоу соперники — известные хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин — будут делать свои прогнозы на матчи плей-офф КХЛ. Признанные авторитеты разберут плюсы и минусы каждой команды, не забудут об исторических особенностях противостояния конкретной пары соперников и будут держать в уме суперзвезд и темных лошадок. Будет интересно!