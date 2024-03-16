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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Казанский и Андрей Николишин сойдутся в «Битве прогнозов»

На Sportmail.ru вышел первый выпуск шоу «Денис против», посвященный плей-офф КХЛ.

КХЛ: таблица и календарь
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В каждом выпуске шоу соперники — известные хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин — будут делать свои прогнозы на матчи плей-офф КХЛ. Признанные авторитеты разберут плюсы и минусы каждой команды, не забудут об исторических особенностях противостояния конкретной пары соперников и будут держать в уме суперзвезд и темных лошадок. Будет интересно!

Первый выпуск шоу — уже доступен в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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