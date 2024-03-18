Рябыкин покинул пост главного тренера подмосковного «Витязя»

«Дмитрий Рябыкин покидает пост главного тренера “Витязя”, вместе с ним уходит тренер Алексей Бондарев. Контракты с обоими продлены не будут. ХК “Витязь” благодарит тренеров за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей работе», — говорится в заявлении .

47-летний Рябыкин возглавил команду в октябре 2023 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» занял последнее, 11-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

До подмосковного клуба Дмитрий Рябыкин с 2016 по 2022 год работал в омском «Авангарде» в качестве помощника главного тренера Боба Хартли. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. Сезон-2022/23 специалист начал на посту главного тренера «ястребов», но был уволен в октябре. После этого занимал должность ассистента главного тренера в «Металлурге».