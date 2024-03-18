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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Рябыкин покинул пост главного тренера подмосковного «Витязя»

Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Витязь», сообщает пресс-служба клуба.

ВитязьКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Контракт Рябыкина был рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Дмитрий Рябыкин покидает пост главного тренера “Витязя”, вместе с ним уходит тренер Алексей Бондарев. Контракты с обоими продлены не будут. ХК “Витязь” благодарит тренеров за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей работе», — говорится в заявлении.

47-летний Рябыкин возглавил команду в октябре 2023 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» занял последнее, 11-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

До подмосковного клуба Дмитрий Рябыкин с 2016 по 2022 год работал в омском «Авангарде» в качестве помощника главного тренера Боба Хартли. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. Сезон-2022/23 специалист начал на посту главного тренера «ястребов», но был уволен в октябре. После этого занимал должность ассистента главного тренера в «Металлурге».

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