«Авангард» уволил тренера после поражения в плей-офф со счетом 0:7

Контракт с 60-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин, который ранее занимал в команде должность тренера вратарей.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции, где в пяти матчах уступила казанскому «Ак Барсу». По итогам минувшей регулярки «Авангард» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в турнирной таблице Востока.