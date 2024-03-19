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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» уволил тренера после поражения в плей-офф со счетом 0:7

Омский «Авангард» отправил в отставку главного тренера команды Михаила Кравца. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 60-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин, который ранее занимал в команде должность тренера вратарей.

Накануне «Авангард» дома разгромно проиграл «Локомотиву» (0:7) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Ярославцы ведут в серии со счетом 2−0.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции, где в пяти матчах уступила казанскому «Ак Барсу». По итогам минувшей регулярки «Авангард» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в турнирной таблице Востока.

Во время загрузки произошла ошибка.
Авангард
0:7
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