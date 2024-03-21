Бывшая жена Кольцова считает, что его смерть не была суицидом

«Пока нельзя утверждать точно, был ли это несчастный случай или суицид. В течение месяца будут готовы токсикологические анализы. До завершения расследования полиция забрала телефон и ноутбук Константина.



Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Константин надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, которые еще не пришли, дальше была бронь апартаментов в другом месте», — приводит слова Михайловой «Белорусский хоккей».

19 марта стало известно о гибели бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова в Майами, ему было 42 года. Местная полиция расследует обстоятельства случившегося, но пока придерживается версии, что он покончил с собой.

Кольцов и белорусская теннисистка Арина Соболенко на протяжении нескольких лет состояли в романтических отношениях. После трагедии вторая ракетка мира решила не сниматься с турнира серии «Мастерс», который стартовал в Майами. Соболенко только отказалась от общения с прессой.