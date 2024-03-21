Бывшая жена Кольцова считает, что его смерть не была суицидом
Бывшая супруга тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова считает, что его смерть не была самоубийством.
Бывшая супруга тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова считает, что его смерть не была самоубийством.
«Пока нельзя утверждать точно, был ли это несчастный случай или суицид. В течение месяца будут готовы токсикологические анализы. До завершения расследования полиция забрала телефон и ноутбук Константина.
Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Константин надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, которые еще не пришли, дальше была бронь апартаментов в другом месте», — приводит слова Михайловой «Белорусский хоккей».
19 марта стало известно о гибели бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова в Майами, ему было 42 года. Местная полиция расследует обстоятельства случившегося, но пока придерживается версии, что он покончил с собой.
Кольцов и белорусская теннисистка Арина Соболенко на протяжении нескольких лет состояли в романтических отношениях. После трагедии вторая ракетка мира решила не сниматься с турнира серии «Мастерс», который стартовал в Майами. Соболенко только отказалась от общения с прессой.
Позднее спортсменка впервые прокомментировала смерть Кольцова, заявив, что они уже не были вместе, но отметила, что это немыслимая трагедия и ее сердце разбито.