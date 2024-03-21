Денис Казанский упрочил свое преимущество в «Битве прогнозов»
По итогам третьих матчей четвертьфиналов Кубка Гагарина Денис Казанский опережает Андрея Николишина в «Битве прогнозов» со счетом 26,22:11,2.
По итогам третьих матчей четвертьфиналов Кубка Гагарина Денис Казанский опережает Андрея Николишина в «Битве прогнозов» со счетом 26,22:11,2.
Перед началом четвертьфиналов в шоу «Денис против» началась «Битва прогнозов», в которой сошлись авторитетные хоккейные эксперты — Денис Казанский и Андрей Николишин.
По правилам «Битвы», участника, выбирающего своих фаворитов первыми, определяет жребий. Кроме того, за угаданный исход баллы участнику шоу начисляются с учетом букмекерских коэффициентов.
После второго тура, в котором Денис Казанский не оставил ни малейшего шанса сопернику, угадав результаты всех четырех матчей, счет был 12,8:8,1 в пользу Казанского. В третьем туре Денис снова поразил своей прозорливостью. На этот раз он угадал результаты трех матчей из четырех, и за счет коэффициентов выиграл тур 8,7:3,1. А после трех туров «Битвы прогнозов: Казанский vs Николишин» счет 26,22:11,2 в пользу Дениса Казанского.
|Денис Казанский
|Угадано исходов
|С учетом коэффициентов
|1 тур
|2
|4,72
|2 тур
|4
|12,8
|3 тур
|3
|8,7
|Всего
|9
|26,22
|Андрей Николишин
|Угадано исходов
|С учетом коэффициентов
|1 тур
|2
|8,1
|2 тур
|0
|0
|3 тур
|1
|3,1
|Всего
|3
|11,2
Четвертый тур — уже завтра. А все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.