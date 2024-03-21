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22:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Казанский упрочил свое преимущество в «Битве прогнозов»

По итогам третьих матчей четвертьфиналов Кубка Гагарина Денис Казанский опережает Андрея Николишина в «Битве прогнозов» со счетом 26,22:11,2.

Перед началом четвертьфиналов в шоу «Денис против» началась «Битва прогнозов», в которой сошлись авторитетные хоккейные эксперты — Денис Казанский и Андрей Николишин.

По правилам «Битвы», участника, выбирающего своих фаворитов первыми, определяет жребий. Кроме того, за угаданный исход баллы участнику шоу начисляются с учетом букмекерских коэффициентов.

После второго тура, в котором Денис Казанский не оставил ни малейшего шанса сопернику, угадав результаты всех четырех матчей, счет был 12,8:8,1 в пользу Казанского. В третьем туре Денис снова поразил своей прозорливостью. На этот раз он угадал результаты трех матчей из четырех, и за счет коэффициентов выиграл тур 8,7:3,1. А после трех туров «Битвы прогнозов: Казанский vs Николишин» счет 26,22:11,2 в пользу Дениса Казанского.

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Денис КазанскийУгадано исходовС учетом коэффициентов
1 тур24,72
2 тур412,8
3 тур38,7
Всего926,22
Андрей НиколишинУгадано исходовС учетом коэффициентов
1 тур28,1
2 тур00
3 тур1​​​​​3,1
Всего311,2

Четвертый тур — уже завтра. А все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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