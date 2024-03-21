Денис Казанский упрочил свое преимущество в «Битве прогнозов»

После второго тура, в котором Денис Казанский не оставил ни малейшего шанса сопернику, угадав результаты всех четырех матчей, счет был 12,8:8,1 в пользу Казанского. В третьем туре Денис снова поразил своей прозорливостью. На этот раз он угадал результаты трех матчей из четырех, и за счет коэффициентов выиграл тур 8,7:3,1. А после трех туров «Битвы прогнозов: Казанский vs Николишин» счет 26,22:11,2 в пользу Дениса Казанского.