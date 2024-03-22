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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объявил о том, что покинет свой пост по истечении действующего контракта.

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Источник: РИА "Новости"

О своем решении 69-летний специалист объявил на пресс-конференции казанцев по итогам сезона.

«Должен сказать, что я очень много проработал тренером и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился, получал удовольствие от своей работы. Но эта работа требует больших сил, эмоций, в общем-то, большая ответственность. Думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. У нас была договоренность, что я только на один сезон подписываю», — сказал Билялетдинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс» в декабре 2022 года. В прошлом сезоне казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступили ЦСКА. В этом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах екатеринбургскому «Автомобилисту». Контракт специалиста с клубом истекает 30 апреля.

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