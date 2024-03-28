Ковальчук не сыграет в пятом матче плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Также не сможет помочь команде Александр Бурмистров. Вместо них на площадку выйдут Шейн Принс и Александр Беляев.

В текущей серии 40-летний Ковальчук принял участие в трех матчах с «Металлургом», но результативными действиями не отметился.

Счет в серии плей-офф КХЛ до четырех побед 2−2. Сегодня, 28 марта, команды сыграют в Магнитогорске.