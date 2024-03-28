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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук не сыграет в пятом матче плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук пропустит пятый матч плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба красно-белых.

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Источник: Пресс-служба "Спартака"

Также не сможет помочь команде Александр Бурмистров. Вместо них на площадку выйдут Шейн Принс и Александр Беляев.

В текущей серии 40-летний Ковальчук принял участие в трех матчах с «Металлургом», но результативными действиями не отметился.

Счет в серии плей-офф КХЛ до четырех побед 2−2. Сегодня, 28 марта, команды сыграют в Магнитогорске.

Илья Ковальчук заключил контракт с красно-белыми в начале декабря 2023 года до конца сезона. Хоккеист начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году. Последним клубом форварда был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

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