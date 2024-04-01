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19:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион назвал главного фаворита Кубка Гагарина-2024

Олимпийский чемпион Саппоро 1972 года считает, что впервые в своей истории чемпионом КХЛ станет екатеринбургский «Автомобилист».

АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Александр Пашков заявил, что считает «Автомобилист» главным фаворитом в заключительной стадии плей-офф КХЛ.

«Не думаю, что моя поддержка что-то решает, но если говорить о шансах, то наиболее серьезно из оставшихся в Кубке Гагарина команд подготовлен “Автомобилист”. Видна мотивация, физическая готовность, очень прилично отыграл вратарь Евгений Аликин. На ключевой фазе плей-офф вратари будут одними из главных действующих фигур», — приводит «Чемпионат» слова Пашкова.

В первом раунде плей-офф «Автомобилист» в пяти матчах обыграл казанский «Ак Барс», финалиста Кубка Гагарина 2023 года, а в следующем круге прошел петербургский СКА. В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом».

79-летний Александр Пашков выступал на вратарской позиции за московские «Крылья Советов», ЦСКА, московское «Динамо» и воскресенский «Химик». Пашков был в составе сборной СССР на победных Олимпийских играх 1972 года и чемпионате мира 1976 года.

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