Как сообщил генеральный директор белорусского хоккейного клуба Артем Каркоцкий, Дмитрий Квартальнов останется на посту главного тренера минского «Динамо».

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в “Динамо”, — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.

В регулярном сезоне Чемпионата КХЛ сезона‑2023/24 минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции. В плей‑офф команда проиграла московскому «Динамо» в первом раунде со счетом 2−4.

Квартальнов возглавляет «Динамо» с апреля 2023 года. Ранее в КХЛ 58-летний специалист возглавлял череповецкую «Северсталь» (с 2009 по 2012 год), новосибирскую «Сибирь» (2012−2014), московский ЦСКА (2014−2017), ярославский «Локомотив» (2017−2019) и казанский «Ак Барс» (2019−2022). Под его руководством в сезоне-2014/15 ЦСКА стал чемпионом России, в том сезоне титул присваивался лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Во время карьеры хоккеиста Дмитрий Квартальнов в составе сборной СССР становился чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером 1991 года, а также победителем чемпионата Европы в те же годы. С 1992 по 1994 год Квартальнов играл в НХЛ за «Бостон Брюинз». В чемпионатах СССР и России крайний нападающий выступал за такие клубы как воскресенский «Химик», «Ак Барс», «Северсталь» и «Крылья Советов».