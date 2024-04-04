Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.04
Коламбус
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Монреаль
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
5.04
Виннипег
Калгари
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Эдмонтон
50
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
52
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
2.04
Локомотив
Трактор
52
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
30.03
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
26.03
Спартак
Металлург Мг
10
26.03
Авангард
Локомотив
42
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Квартальнов останется на посту главного тренера минского «Динамо»

В первом раунде плей-офф КХЛ минчане со счетом 2−4 в серии уступили московскому «Динамо».

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК «Динамо Минск»

Как сообщил генеральный директор белорусского хоккейного клуба Артем Каркоцкий, Дмитрий Квартальнов останется на посту главного тренера минского «Динамо».

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в “Динамо”, — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.

В регулярном сезоне Чемпионата КХЛ сезона‑2023/24 минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции. В плей‑офф команда проиграла московскому «Динамо» в первом раунде со счетом 2−4.

Квартальнов возглавляет «Динамо» с апреля 2023 года. Ранее в КХЛ 58-летний специалист возглавлял череповецкую «Северсталь» (с 2009 по 2012 год), новосибирскую «Сибирь» (2012−2014), московский ЦСКА (2014−2017), ярославский «Локомотив» (2017−2019) и казанский «Ак Барс» (2019−2022). Под его руководством в сезоне-2014/15 ЦСКА стал чемпионом России, в том сезоне титул присваивался лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Во время карьеры хоккеиста Дмитрий Квартальнов в составе сборной СССР становился чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером 1991 года, а также победителем чемпионата Европы в те же годы. С 1992 по 1994 год Квартальнов играл в НХЛ за «Бостон Брюинз». В чемпионатах СССР и России крайний нападающий выступал за такие клубы как воскресенский «Химик», «Ак Барс», «Северсталь» и «Крылья Советов».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
«Барселона» обратилась в полицию из-за тиктокеров
Юный фанат «Зенита» расплакался после гола «Спартака»: видео
Иванишевич о Джоковиче: Он устал от меня, а я — от него
Голов будет много: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь