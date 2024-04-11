КХЛ назвала дату старта следующего чемпионата

Полная структура и сроки проведения регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 будут объявлены позднее. Ранее сообщалось о том, что новый сезон КХЛ будет продлен до конца мая, за счет чего снизится плотность календаря. Предыдущие сезоны завершались во второй половине апреля за несколько недель до старта чемпионата мира.