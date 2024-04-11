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14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала дату старта следующего чемпионата

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила дату старта следующего регулярного чемпионата сезона-2024/25.

Источник: РИА "Новости"

Новый сезон стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалист Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и победитель пары «Металлург» — «Автомобилист» (счет в серии 2−2). Победитель финальной серии станет клубом-хозяином первого матча сезона.

Полная структура и сроки проведения регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 будут объявлены позднее. Ранее сообщалось о том, что новый сезон КХЛ будет продлен до конца мая, за счет чего снизится плотность календаря. Предыдущие сезоны завершались во второй половине апреля за несколько недель до старта чемпионата мира.

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