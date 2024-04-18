В Нижнем Новгороде хотят провести матч «Торпедо» с клубом НХЛ

«Наш губернатор просит сыграть матч “Торпедо” против “Детройта”. Им будет 100 лет через два года, “Торпедо” — 80. Это было бы здорово — сыграть на новой арене в сентябре. Это в наших силах. Мы в долгу перед болельщиками. Строится новый дворец, ожидания колоссальные», — сказал Ларионов.

Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде на 12 тыс. зрителей началось летом 2022 года. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году.

В этом сезоне «Торпедо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Ларионова вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив СКА в пяти матчах.

«Детройт» завершил регулярный чемпионат НХЛ на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и продлил свою рекордную серию без выходов в плей-офф Кубка Стэнли до восьми сезонов.

Ларионов выступал за «Детройт» с 1995 по 2003 год и помог команде завоевать три Кубка Стэнли. В общей сложности он провел за «красные крылья» 539 матчей, в которых набрал 397 (89+308) очков.