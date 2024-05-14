Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса»

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте — все еще развивается и обучается», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.