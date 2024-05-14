Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса»
Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.
Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.
Хоккейный клуб «Ак Барс» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Анвара Гатиятулина. Ранее казанский клуб возглавлял Зинэтула Билялетдинов, который ушел в отставку после проигрыша «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина.
«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте — все еще развивается и обучается», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.
48-летний Гатиятулин ранее возглавлял челябинский «Трактор», а также работал ассистентом главного тренера в СКА, молодежной и основной сборных России. Во время спортивной карьеры Гатиятулин выступал на позиции защитника за клубы высшего дивизиона российского хоккея — «Трактор», тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо» и московские «Крылья Советов».