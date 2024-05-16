Олимпийский чемпион стал тренером вратарей в «Металлурге»

41-летний Кошечкин завершил профессиональную карьеру в 2023 году. В составе «Металлурга» вратарь провел 555 матчей и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 году. В регулярных чемпионатах КХЛ Кошечкин отыграл 428 встреч, 49 из которых на ноль, и одержал 216 побед. Дважды вратарь был признан лучшим голкипером КХЛ, также он стал самым ценным игроком одного из финалов Кубка Гагарина.

В составе сборной России Кошечкин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане и выиграл чемпионат мира в 2009 году.

Также в тренерский штаб «Металлурга» вошел 36-летний Александр Судницин, который по окончании текущего сезона завершил карьеру. Он будет работать в качестве старшего тренера вратарей. На счету Судницина пять матчей и одна победа в регулярном чемпионате за команду из Магнитогорска. До этого в КХЛ голкипер представлял нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и омский «Авангард».