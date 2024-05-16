Нападающий из США Коул Касселс заключил контракт с «Авангардом»

«Моя личная цель в “Авангарде” — быть универсальным игроком, помогать команде и в атаке, и в обороне, быть качественным центрфорвардом, хорошо действовать на точке вбрасывания. В целом, делать все, что в моих силах, чтобы помогать команде побеждать. Я знаю, что “Авангард” становился чемпионом несколько лет назад, очень хочу внести свой вклад в новые успехи. Также слышал, что у команды потрясающие болельщики и классная арена. С нетерпением жду, когда присоединюсь к клубу с такой богатой историей», — заявил Коул Касселс.