Нападающий из США Коул Касселс заключил контракт с «Авангардом»
Контракт с американским форвардом рассчитан сроком на один сезон.
Контракт с американским форвардом рассчитан сроком на один сезон.
Как сообщает пресс-служба омского клуба, хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с американским центральным нападающим Коулом Касселсом.
«Моя личная цель в “Авангарде” — быть универсальным игроком, помогать команде и в атаке, и в обороне, быть качественным центрфорвардом, хорошо действовать на точке вбрасывания. В целом, делать все, что в моих силах, чтобы помогать команде побеждать. Я знаю, что “Авангард” становился чемпионом несколько лет назад, очень хочу внести свой вклад в новые успехи. Также слышал, что у команды потрясающие болельщики и классная арена. С нетерпением жду, когда присоединюсь к клубу с такой богатой историей», — заявил Коул Касселс.
Также Касселс отметил, что знаком с Ридом Буше и Линденом Веем, с которыми играл в «Ютика Кометс», фарм-клубе «Ванкувер Кэнакс».
В прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
В общей сложности в АХЛ сыграл 495 матчей, забросил 61 шайбу, сделал 152 передачи, набрал 296 минут штрафа при показателе полезности «-30». В OHL сыграл 291 матч, забросил 90 шайб, сделал 168 передач, набрал 332 минуты штрафа при показателе полезности «+52».