Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в московское «Динамо»
Нападающий Антон Слепышев подписал контракт до 31 мая 2025 года с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Нападающий Антон Слепышев подписал контракт до 31 мая 2025 года с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
ЦСКА и московское «Динамо» совершили обмен. В результате сделки состав ЦСКА пополнил 18-летний защитник Иван Патрихаев, а бело-голубые получили серебряного призера Олимпийских игр, трехкратного обладателя Кубка Гагарина Антона Слепышева.
«Рады приветствовать Антона Слепышева в нашей команде. Не секрет, что очень хотели заполучить такого игрока в свои ряды еще три сезона назад. Это мастер с большой буквы, который может решить эпизод. Также нападающий не боится черновой работы и силовой борьбы. Надеемся, что Антон отлично впишется в связку Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского. Для нашей молодежи — это отличный наставник, который обладает большим победным опытом как в России, так и на международной арене. Мы довольны этой сделкой», — приводит слова спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина пресс-служба клуба.
Слепышев дебютировал в КХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2011/12. С 2018 года нападающий выступал за ЦСКА. В составе команды хоккеист три раза завоевал Кубок Гагарина в 2019, 2022 и 2023 году. Всего в КХЛ на счету нападающего 567 игр и 276 (130+146) очков при показателе полезности «+79».