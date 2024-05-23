Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в московское «Динамо»

«Рады приветствовать Антона Слепышева в нашей команде. Не секрет, что очень хотели заполучить такого игрока в свои ряды еще три сезона назад. Это мастер с большой буквы, который может решить эпизод. Также нападающий не боится черновой работы и силовой борьбы. Надеемся, что Антон отлично впишется в связку Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского. Для нашей молодежи — это отличный наставник, который обладает большим победным опытом как в России, так и на международной арене. Мы довольны этой сделкой», — приводит слова спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина пресс-служба клуба.