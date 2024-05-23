Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Канада
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швейцария
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швеция
Финляндия
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в московское «Динамо»

Нападающий Антон Слепышев подписал контракт до 31 мая 2025 года с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Динамо М
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Динамо" Москва

ЦСКА и московское «Динамо» совершили обмен. В результате сделки состав ЦСКА пополнил 18-летний защитник Иван Патрихаев, а бело-голубые получили серебряного призера Олимпийских игр, трехкратного обладателя Кубка Гагарина Антона Слепышева.

«Рады приветствовать Антона Слепышева в нашей команде. Не секрет, что очень хотели заполучить такого игрока в свои ряды еще три сезона назад. Это мастер с большой буквы, который может решить эпизод. Также нападающий не боится черновой работы и силовой борьбы. Надеемся, что Антон отлично впишется в связку Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского. Для нашей молодежи — это отличный наставник, который обладает большим победным опытом как в России, так и на международной арене. Мы довольны этой сделкой», — приводит слова спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

Слепышев дебютировал в КХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2011/12. С 2018 года нападающий выступал за ЦСКА. В составе команды хоккеист три раза завоевал Кубок Гагарина в 2019, 2022 и 2023 году. Всего в КХЛ на счету нападающего 567 игр и 276 (130+146) очков при показателе полезности «+79».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь