В КХЛ назначен новый руководитель департамента судейства

«У Константина есть огромный опыт и богатый послужной список — наверное, самый большой среди всех арбитров в России прямо сейчас. Плюс он сделал отличную международную карьеру и благодаря этому его уважают во всем мире. Хотелось бы, чтобы те знания, которые вкладывали в него на протяжении всей карьеры, он передал нашим судьям, особенно молодым, за которыми будущее. Его видение работы нам близко, мы понимаем, чего он хочет добиться и как планирует работать, в том числе, с подрастающим поколением арбитров.



Мы с большим уважением благодарим за работу Алексея Горского — за все те годы, что он отдал КХЛ, при нем раскрылось огромное количество ребят, он великолепно ими руководил. Его вклад в развитие судейства в Лиге неоценим. С ним мы ни в коем случае не прощаемся, он будет моим советником по судейству», — приводит слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова пресс-служба лиги.