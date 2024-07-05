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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

В КХЛ назначен новый руководитель департамента судейства

Константин Оленин назначен руководителем департамента судейства КХЛ, сообщает пресс-служба организации.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: КХЛ

До Оленина эту должность занимал Алексей Горский.

«У Константина есть огромный опыт и богатый послужной список — наверное, самый большой среди всех арбитров в России прямо сейчас. Плюс он сделал отличную международную карьеру и благодаря этому его уважают во всем мире. Хотелось бы, чтобы те знания, которые вкладывали в него на протяжении всей карьеры, он передал нашим судьям, особенно молодым, за которыми будущее. Его видение работы нам близко, мы понимаем, чего он хочет добиться и как планирует работать, в том числе, с подрастающим поколением арбитров.

Мы с большим уважением благодарим за работу Алексея Горского — за все те годы, что он отдал КХЛ, при нем раскрылось огромное количество ребят, он великолепно ими руководил. Его вклад в развитие судейства в Лиге неоценим. С ним мы ни в коем случае не прощаемся, он будет моим советником по судейству», — приводит слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова пресс-служба лиги.

Оленин работал в качестве главного арбитра КХЛ с 2008 года. 13 раз он обслуживал матчи финальных серий Кубка Гагарина, дважды был признан лучшим главным арбитром сезона в 2018 году и 2024 году.

Ранее СКА обратился в клубы КХЛ с предложением поддержать реформу судейства.


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