Путин подписал закон, по которому КХЛ может стать независимой от IIHF

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

9 июля состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, на котором было принято решение о выходе из-под юрисдикции ФХР и Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который направлен на предоставление дополнительных полномочий профессиональным спортивным лигам.

Спортивные лиги, которые объединяют российские и иностранные клубы, смогут организовывать соревнования и разрабатывать их регламенты независимо от международных и общероссийских спортивных федераций.

Кроме того, им предоставляется право утверждать порядок перехода спортсменов и тренеров в другие клубы, в том числе в иностранные организации. Также они смогут устанавливать размер выплат, связанных с переходом спортсменов.

Организации смогут получать информацию о ставках от «Единого регулятора азартных игр», сделанных игроками, судьями, тренерами или другими заинтересованными лицами.

17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».