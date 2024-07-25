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14:57 (мск), источник: Спорт Mail

Путин подписал закон, по которому КХЛ может стать независимой от IIHF

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому профессиональные спортивные лиги смогут независимо от международных и общероссийских спортивных федераций организовывать соревнования, сообщает ТАСС.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

9 июля состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, на котором было принято решение о выходе из-под юрисдикции ФХР и Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который направлен на предоставление дополнительных полномочий профессиональным спортивным лигам.

Спортивные лиги, которые объединяют российские и иностранные клубы, смогут организовывать соревнования и разрабатывать их регламенты независимо от международных и общероссийских спортивных федераций.

Кроме того, им предоставляется право утверждать порядок перехода спортсменов и тренеров в другие клубы, в том числе в иностранные организации. Также они смогут устанавливать размер выплат, связанных с переходом спортсменов.

Организации смогут получать информацию о ставках от «Единого регулятора азартных игр», сделанных игроками, судьями, тренерами или другими заинтересованными лицами.

17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».


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