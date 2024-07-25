Олимпийскому чемпиону по хоккею закрыли выезд из России

Как сообщает телеграм-канал Shot, долг накопился из-за ипотеки, которую хоккеист взял до развода с певицей Пелагеей в 2020 году. Пара приобрела особняк в центре элитного подмосковного поселка Барвиха площадью 740 квадратных метров. Внутри — спа-зона с турецкой парной, дизайнерская мебель, отделка дорогим мрамором и шпоном ясеня.

После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у игрока «Авангарда» арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за 7 миллионов рублей.

Развод Пелагеи и Телегина сопровождался большим количеством скандалов и судов. Хоккеист выплачивает алиментами 25 процентов зарплаты, а все совместно нажитое имущество, кроме квартиры, было продано.

32-летний центральный нападающий с 2021 года играет за омский «Авангард». До этого Телегин защищал цвета ЦСКА, в составе которого в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.