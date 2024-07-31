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17:53 (мск), источник: Спорт Mail

Евгений Кузнецов стал игроком СКА

32-летний обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс» подписал контракт с петербургским клубом на четыре года.

СКА
Источник: https://vk.com/ska

Как сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, СКА подписал четырехлетний контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

По информации издания «Спорт-Экспресс», Кузнецов гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей. При этом вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.

18 июля стало известно, что Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Днем ранее клуб выставил его на драфт отказов.

Кузнецов — воспитанник челябинского «Трактора». За команду он провел 251 матч в КХЛ и набрал 167 очков (78 шайб и 89 результативных передач). Он дебютировал в НХЛ в 2014 году и в течение десяти лет выступал за «Вашингтон Кэпиталс». Вместе с командой в 2018 году форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Евгений дважды побеждал на чемпионатах мира (в 2012 и 2014 годах), а также победитель молодежного чемпионата мира-2011.

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