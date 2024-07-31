Евгений Кузнецов стал игроком СКА

Источник: https://vk.com/ska

Как сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, СКА подписал четырехлетний контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

По информации издания «Спорт-Экспресс», Кузнецов гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей. При этом вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.

18 июля стало известно, что Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Днем ранее клуб выставил его на драфт отказов.