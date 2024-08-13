Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билялетдинов больше не планирует работать главным тренером

Бывший тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов заявил, что больше не планирует работать главным тренером.

Источник: РИА "Новости"

Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс» в декабре 2022 года. В сезоне-2022/23 казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступили ЦСКА. В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах екатеринбургскому «Автомобилисту». Контракт специалиста с клубом истек 30 апреля.

«Нет, по-моему я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю», — сказал Билялетдинов ТАСС в ответ на вопрос, может ли он в дальнейшем работать главным тренером.

Ранее Билялетдинов посетил контрольный матч «Ак Барса» с «Куньлунь Ред Стар», встреча прошла в Мытищах и завершилась победой «Ак Барса» со счетом 4:3. Перед игрой Билялетдинов зашел в раздевалку и пообщался с хоккеистами.

«Мне было очень интересно, я давно не был на хоккее. Было интересно посмотреть, пообщаться. Атмосфера в команде хорошая, рабочая. Насколько обновилась игра команды, время покажет, сейчас только начало сезона», — сказал Билялетдинов.

После ухода Билялетдинова «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин.

Зинэтула Билялетдинов трижды выиграл Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом» в 2009, 2010 и 2018 годах.

Также специалист возглавлял сборную России с 2004 по 2005 год и с 2011 по 2014 год, он привел национальную команду к победе на чемпионате мира в 2012 году.