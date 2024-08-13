Билялетдинов больше не планирует работать главным тренером

Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс» в декабре 2022 года. В сезоне-2022/23 казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступили ЦСКА. В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах екатеринбургскому «Автомобилисту». Контракт специалиста с клубом истек 30 апреля.
«Нет, по-моему я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю», — сказал Билялетдинов ТАСС в ответ на вопрос, может ли он в дальнейшем работать главным тренером.
Ранее Билялетдинов посетил контрольный матч «Ак Барса» с «Куньлунь Ред Стар», встреча прошла в Мытищах и завершилась победой «Ак Барса» со счетом 4:3. Перед игрой Билялетдинов зашел в раздевалку и пообщался с хоккеистами.
«Мне было очень интересно, я давно не был на хоккее. Было интересно посмотреть, пообщаться. Атмосфера в команде хорошая, рабочая. Насколько обновилась игра команды, время покажет, сейчас только начало сезона», — сказал Билялетдинов.
После ухода Билялетдинова «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин.
Зинэтула Билялетдинов трижды выиграл Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом» в 2009, 2010 и 2018 годах.
Также специалист возглавлял сборную России с 2004 по 2005 год и с 2011 по 2014 год, он привел национальную команду к победе на чемпионате мира в 2012 году.