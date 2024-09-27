КХЛ запретила СКА обменять Галимова в «Барыс»

Ранее сообщалось, что 32-летний нападающий продолжит карьеру в «Барысе», причем СКА был готов отдать игрока без компенсации — «в рамках дружбы России и Казахстана».
КХЛ заблокировала обмен Галимова из-за пункта в регламенте, согласно которому из одного клуба в другой за год могут перейти максимум три игрока. Ранее в «Барыс» из СКА перешли вратарь Юхан Маттссон, защитник Никита Камалов и нападающий Дамир Жафяров.
СКА продолжает работу над обменом Галимова и ведет активные переговоры с минским «Динамо». Обмен Галимова позволит армейцам высвободить из платежной ведомости 40 млн рублей, необходимые для внесения в заявку Тони Деанджело. О подписании однолетнего контракта с 28-летним американцем из НХЛ было объявлено 23 сентября.
Галимов выступал за СКА с 2020 года. На его счету 161 матч за армейцев в регулярном чемпионате и плей-офф, в котором он набрал 65 (30+35) очков. Его контракт с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня армейцы дома сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.