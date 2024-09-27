СКА расторг соглашение с нападающим Эмилем Галимовым

Ранее КХЛ запретила обменять Галимова в «Барыс». СКА хотел отдать Галимова в клуб из Казахстана без компенсации. Лига заблокировала этот обмен из-за пункта в регламенте, согласно которому из одного клуба в другой за год могут перейти максимум три игрока. В «Барыс» из СКА уже перешли вратарь Юхан Маттссон, защитник Никита Камалов и нападающий Дамир Жафяров.