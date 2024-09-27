СКА расторг соглашение с нападающим Эмилем Галимовым

Ранее КХЛ запретила обменять Галимова в «Барыс». СКА хотел отдать Галимова в клуб из Казахстана без компенсации. Лига заблокировала этот обмен из-за пункта в регламенте, согласно которому из одного клуба в другой за год могут перейти максимум три игрока. В «Барыс» из СКА уже перешли вратарь Юхан Маттссон, защитник Никита Камалов и нападающий Дамир Жафяров.
Позднее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил в своем телеграм-канале, что «Галимов продолжит тренироваться и играть в “СКА-Неве”, а мы вместе с его агентом и самим игроком продолжим искать для него вариант в КХЛ несмотря на все объективные и субъективные трудности».
СКА пытается разгрузить платежную ведомость для внесения в заявку новичка Тони Деанджело. 23 сентября бывший игрок НХЛ Деанджело подписал со СКА однолетнее соглашение.
Галимов выступал за СКА с 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за клуб из Санкт-Петербурга 28 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Всего в КХЛ на счету 32-летнего нападающего 594 игры и 228 (109+119) набранных очков.
СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня армейцы дома сыграют с «Северсталью».