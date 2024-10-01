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КХЛ объявила лучших хоккеистов сентября

Комиссия по определению лучших игроков чемпионата КХЛ назвала имена лауреатов в четырёх номинациях по итогам сентября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем признан 24-летний Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший семь побед в восьми матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 178 бросков (в среднем 22,2 за игру), из которых он отразил 93,82%. Его коэффициент надежности составил 1,37.

Лучшим защитником стал 29-летний канадец Тревор Мерфи из новосибирской «Сибири», набравший 12 очков в 11-ти встречах месяца с показателем полезности «+2». Он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Также на счету Мерфи 31 бросок, один силовой прием, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.

Среди форвардов приз получил Кирилл Пилипенко («Северсталь») с 14 (8+6) очками в 11 матчах. На счету 28-летнего нападающего три победных гола.

Лучшим новичком назван 18-летний нападающий СКА Иван Демидов, записавший в свой актив 8 (4+4) очков при показателе полезности «+7». Форвард один раз оформил дубль, совершил пять силовых приемов, заблокировал три броска и трижды отобрал шайбу у соперника.

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