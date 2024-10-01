КХЛ объявила лучших хоккеистов сентября

Лучшим защитником стал 29-летний канадец Тревор Мерфи из новосибирской «Сибири», набравший 12 очков в 11-ти встречах месяца с показателем полезности «+2». Он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Также на счету Мерфи 31 бросок, один силовой прием, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.