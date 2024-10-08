Евгения Канаева стала амбассадором хоккейной арены в Омске

Канаева родилась в Омске. Она является воспитанницей Омского областного центра художественной гимнастики.
В 2023 и 2004 годах на «G-Drive Арене», которая является домашней для хоккеистов омского «Авангарда», прошел международный турнир по художественной гимнастике, носящий имя Евгении Канаевой — Evgeniya Cup.
«Омск играет важную роль в спортивной жизни России. У нас одна из сильнейших школ гимнастики, и я благодарна судьбе за то, что мое становление как спортсменки происходило именно здесь. Теперь же у города есть ультрасовременная площадка для проведения спортивных и досуговых мероприятий. В том числе — международного турнира по художественной гимнастике. Я горжусь, что могу представлять G-Drive Арену, которая является символом современных спортивных достижений, вдохновляет новое поколение спортсменов и позволяет делать спорт доступным и привлекательным для всех», — приводит слова Канаевой пресс-служба спортивного сооружения на официальной странице в VK.
«G-Drive Арена» была построена на месте «Арены Омск» и открыта в октябре 2022 года. На хоккейных матчах вмещает в себя 12011 зрителей.
В текущем сезоне КХЛ «Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.