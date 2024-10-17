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Мамбеталиев сменил Буцаева на посту главного тренера «Барыса»

Олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера астанинского «Барыса».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Барыс"

Как сообщается на сайте хоккейного клуба из Астаны, казахстанский специалист Галым Мамбеталиев сменил Вячеслава Буцаева на посту главного тренера «Барыса».

Соглашение с 59‑летним тренером рассчитано на три сезона. Буцаев, возглавивший «Барыс» в конце сентября, будет помощником Мамбеталиева. Также в тренерский штаб вошли Евгений Королев и Олег Ромашко.

«Барыс» сменил главного тренера во второй раз за месяц. До Буцаева команду тренировал Дэвид Немировски. Под руководством Буцаева «Барыс» успел провести восемь матчей, в которых одержал две победы при шести поражениях. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 7 очков в 16 встречах.

Ранее генеральным директором «Барыса» стал Нурлан Оразбаев, который занял место Бориса Иванищева.

Барыс
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