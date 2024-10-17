Мамбеталиев сменил Буцаева на посту главного тренера «Барыса»

«Барыс» сменил главного тренера во второй раз за месяц. До Буцаева команду тренировал Дэвид Немировски. Под руководством Буцаева «Барыс» успел провести восемь матчей, в которых одержал две победы при шести поражениях. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 7 очков в 16 встречах.