Клуб КХЛ решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

Выступающий в Континентальной хоккейной лиге казахстанский хоккейный клуб «Барыс» решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами. По словам Нурлана Оразбаева, руководство «Барыса» дало ему карт-бланш на действия по формированию команды.
«Остался швед Юхан Матссон, остались Виктор Антипин, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, Станислав Бочаров, Иван Николишин. Все остальные казахстанцы наши», — приводит слова гендиректора Sports.kz.
В нынешнем сезоне в заявке «Барыса» семь североамериканцев. Это американцы Уилл Батчер и Чейз Де Лео, а также канадцы Натан Болье, Алекс Грант, Майкл Маклауд, Коннор Смит и Уэйд Эллисон.
Также 17 октября стал известно о смене главного тренера «Барыса» — Галым Мамбеталиев пришел на смену олимпийскому чемпиону 1992 года Вячеславу Буцаеву.
«Барыс» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 7 очков в 16 встречах.