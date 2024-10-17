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Клуб КХЛ решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

Такое решение принял новый генеральный директор астанинского «Барыса» Нурлан Оразбаев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Выступающий в Континентальной хоккейной лиге казахстанский хоккейный клуб «Барыс» решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами. По словам Нурлана Оразбаева, руководство «Барыса» дало ему карт-бланш на действия по формированию команды.

«Остался швед Юхан Матссон, остались Виктор Антипин, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, Станислав Бочаров, Иван Николишин. Все остальные казахстанцы наши», — приводит слова гендиректора Sports.kz.

В нынешнем сезоне в заявке «Барыса» семь североамериканцев. Это американцы Уилл Батчер и Чейз Де Лео, а также канадцы Натан Болье, Алекс Грант, Майкл Маклауд, Коннор Смит и Уэйд Эллисон.

Также 17 октября стал известно о смене главного тренера «Барыса» — Галым Мамбеталиев пришел на смену олимпийскому чемпиону 1992 года Вячеславу Буцаеву.

«Барыс» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 7 очков в 16 встречах.

Барыс
2:3
1:1, 1:2, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5748 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Виктор Козлов
Вратари
Никита Бояркин
(Никита Бояркин)
Семен Вязовой
(Семен Вязовой, Семен Вязовой)
1-й период
04:35
Нэйтан Тодд
12:19
Кирилл Панюков
(Алихан Омирбеков, Алихан Асетов)
12:29
Григорий Панин
16:03
Александр Хмелевский
(Шелдон Ремпал)
16:11
Дамир Жафяров
2-й период
28:03
Дамир Жафяров
28:33
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Семен Вязовой)
30:15
Алихан Омирбеков
(Адиль Бекетаев)
32:52
Григорий Панин
33:16
Егор Сучков
39:42
Александр Хмелевский
3-й период
44:18
Натан Болье
58:05
Натан Болье
58:05
Натан Болье
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
КХЛ: таблица и календарь