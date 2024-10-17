Клуб КХЛ решил расторгнуть контракты со всеми североамериканцами

В нынешнем сезоне в заявке «Барыса» семь североамериканцев. Это американцы Уилл Батчер и Чейз Де Лео, а также канадцы Натан Болье, Алекс Грант, Майкл Маклауд, Коннор Смит и Уэйд Эллисон.