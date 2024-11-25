Канадские тренеры возглавят сборную мира на Кубке Первого канала

«Мы вместе с Майком Пелино с воодушевлением ждем начала Кубка Первого канала и работы со сборной легионеров. Это будет интересный международный турнир с участием сильных сборных из России, Казахстана и Белоруссии. У нас будет немного времени на работу с командой, но мы сделаем всё, чтобы ребята смогли показать хороший хоккей и быть конкурентными на этом турнире. С нетерпением жду поездки в Россию и буду рад встретить старых друзей», — сказал Кинэн.