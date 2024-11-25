Канадские тренеры возглавят сборную мира на Кубке Первого канала

75-летний Кинэн известен по работе со сборной Канады, которую он дважды приводил к победе в Кубке Канады (1987, 1991). В 1994 году он привел «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли, завершив 54-летнюю серию нью-йоркцев без чемпионских титулов. В 2013 году Кинэн возглавил магнитогорский «Металлург» и в дебютном сезоне привел его к победе в Кубке Гагарина. Последние два года Кинэн возглавлял сборную Италии.
Помогать именитому специалисту будет его соотечественник Майк Пелино. 65-летний канадец входил в тренерский штаб Кинэна в «Металлурге» и дважды выигрывал с магнитогорцами Кубок Гагарина. Также Пелино успел поработать в «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе». Минувшим летом он сменил Кинэна на посту главного тренера сборной Италии.
«Мы вместе с Майком Пелино с воодушевлением ждем начала Кубка Первого канала и работы со сборной легионеров. Это будет интересный международный турнир с участием сильных сборных из России, Казахстана и Белоруссии. У нас будет немного времени на работу с командой, но мы сделаем всё, чтобы ребята смогли показать хороший хоккей и быть конкурентными на этом турнире. С нетерпением жду поездки в Россию и буду рад встретить старых друзей», — сказал Кинэн.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На турнире примут участие команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная мира, составленная из легионеров, выступающих в клубах КХЛ.