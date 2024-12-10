Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12-го по 15 декабря.
Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», Магнитогорск, ВХЛ), Жакен Ибрагимов («Сарыарка», Караганда), Андрей Шутов («Барыс», Астана).
Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин («Номад», Астана), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка», Караганда).
Нападающие: Олег Бойко («Барыс», Астана), Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Демин («Сарыарка», Караганда), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников («Хумо», Ташкент), Саян Данияр («Номад», Астана), Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Евгений Рымарев («Юнисон», Москва), Александр Своеволин («Кулагер», Петропавловск).
Главный тренер — Олег Болякин. Тренеры — Владимир Князев и Талгат Жайлауов, тренер вратарей — Павел Бессонов. Генеральный менеджер — Александр Корешков.
Помимо сборной Казахстана в Кубке Первого канала примут участие три команды: «Россия 25», сборная Беларуси и команда, составленная из легионеров КХЛ.