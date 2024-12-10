«Спартак» объявил о переходе экс-форварда «Чикаго» и «Детройта»

Как сообщается на сайте московского клуба, канадский нападающий Брендан Перлини подписал контракт со «Спартаком».
«Приветствуем Брендана Перлини и желаем нашему новичку успешной игры и много побед в составе московского “Спартака”», — говорится в заявлении пресс-службы клубы.
Перлини был выбран «Финикс Койотис» под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2014 года. Всего он отыграл в НХЛ пять сезонов за «Аризону Койотис», «Чикаго Блэкхокс», «Дейтройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз», набрав 81 (50+31) очко в 262 матчах. Последние два сезона Перлини выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрав 36 (20+16) очков в 64 играх за «Чикаго» и «Шарлотт».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 35 матчах.