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«Спартак» объявил о переходе экс-форварда «Чикаго» и «Детройта»

12-й номер драфта НХЛ 2014 года Брендан Перлини будет выступать за красно-белых до конца сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Спартак"

Как сообщается на сайте московского клуба, канадский нападающий Брендан Перлини подписал контракт со «Спартаком».

«Приветствуем Брендана Перлини и желаем нашему новичку успешной игры и много побед в составе московского “Спартака”», — говорится в заявлении пресс-службы клубы.

Перлини был выбран «Финикс Койотис» под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2014 года. Всего он отыграл в НХЛ пять сезонов за «Аризону Койотис», «Чикаго Блэкхокс», «Дейтройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз», набрав 81 (50+31) очко в 262 матчах. Последние два сезона Перлини выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрав 36 (20+16) очков в 64 играх за «Чикаго» и «Шарлотт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 35 матчах.

Спартак
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