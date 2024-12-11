СКА объявил о возвращении на «СКА Арену»

Официальная вместимость «СКА Арены» составляет 21 542 человека, что делает ее самой большой хоккейной ареной в мире. В марте 2024 года во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Торпедо» (3:2 ОТ) был установлен мировой рекорд по посещаемости для хоккейных арен — 23 996 зрителей.