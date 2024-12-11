СКА объявил о возвращении на «СКА Арену»

«Следующие матчи — на “СКА Арене”. С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» — сказано в сообщении СКА.
Во вторник, 17 декабря, СКА дома сыграет против ярославского «Локомотива». Также до конца года у армейцев запланированы домашние игры против «Торпедо» (19 декабря) и «Адмирала» (21 декабря).
«СКА Арена» была введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года. В декабре 2023 года «СКА Арена» приняла Матч звезд КХЛ, после чего СКА начал проводить на ней домашние матчи.
Официальная вместимость «СКА Арены» составляет 21 542 человека, что делает ее самой большой хоккейной ареной в мире. В марте 2024 года во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Торпедо» (3:2 ОТ) был установлен мировой рекорд по посещаемости для хоккейных арен — 23 996 зрителей.
В июне 2024 года на «СКА Арене» произошел пожар, который повредил трибуны и чашу стадиона. По соображениям безопасности СКА решил вернуться в «Ледовый дворец», где команда проводила домашние матчи с 2005 года.