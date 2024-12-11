Американский легионер КХЛ признался в любви к России

«Все в мире знают, особенно в наших странах, что США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое. Но сейчас я могу сказать, что люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился. Стараюсь не лезть в политику, но просто на уровне человеческих отношений здесь все отлично. Недавно мы играли с “Авангардом”, мои знакомые в команде были рады меня видеть, а я — их. Мне здесь все нравится», — приводит пресс-служба хабаровского клуба слова хоккеиста.