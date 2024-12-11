Американский легионер КХЛ признался в любви к России

31-летний Алекс Броадхерст играет в России с 2022 года, ранее он защищал цвета омского «Авангарда». В нынешнем сезоне в активе форварда 34 матча и 17 (4+13) очков.
«Все в мире знают, особенно в наших странах, что США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое. Но сейчас я могу сказать, что люблю Россию, людей, с которыми я здесь встретился. Стараюсь не лезть в политику, но просто на уровне человеческих отношений здесь все отлично. Недавно мы играли с “Авангардом”, мои знакомые в команде были рады меня видеть, а я — их. Мне здесь все нравится», — приводит пресс-служба хабаровского клуба слова хоккеиста.
«Долго ли я размышлял перед тем, как переехать в Россию? Я просто хотел играть в лучшей европейской лиге, чтобы получить шанс вернуться в НХЛ. На тот момент я еще не отказался от этой идеи. Нет ничего удивительного в том, что я хотел играть на самом высоком уровне из возможного. Рад, что принял это решение», — добавил хоккеист из США.
До переезда в Россию Броадхерст выступал за финский ХИФК. В НХЛ форвард сыграл 2 матча за «Коламбус Блю Джекетс». Большую часть своей карьеры в Северной Америке Алекс провел в клубах АХЛ.