«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В чемпионатах КХЛ соперники всего встречались 99 раз. 51 победа на счету «Ак Барса» (8 — в овертайме и 8 — в серии буллитов), 48 раз был сильнее «Салават Юлаев» (7 побед в овертайме, 4 — по буллитам). Разница шайб — 252:243 в пользу «Ак Барса».