«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Статистика команд
Оба соперника играют в Восточной конференции КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» за 33 матча набрала 48 очков и находится на втором месте турнирной таблицы, казанская команда после 32 матчей заработала 44 очка и располагается следом за «Салаватом» на третьей строчке.
В случае победы «Салавата», команде удастся обогнать «Трактор» и стать новым лидером Востока. В случае победы «Ак Барса», казанцы сократят разницу в баллах с уфимцами, но останутся на прежнем месте в турнирной таблице.
В чемпионатах КХЛ соперники всего встречались 99 раз. 51 победа на счету «Ак Барса» (8 — в овертайме и 8 — в серии буллитов), 48 раз был сильнее «Салават Юлаев» (7 побед в овертайме, 4 — по буллитам). Разница шайб — 252:243 в пользу «Ак Барса».
На данный момент у «Салавата Юлаева» идет серия победы — в шести последних матчах команде удалось оказаться сильнее соперников. «Ак Барс» в шести последних встречах проиграл только один раз — «Салавату», не сумев забить в овертайме раньше соперника.
Интересные факты
Противостояние команд из республики Башкортостан и республики Татарстан — одно из самых принципиальных в хоккейном мире и не только.
«Салават Юлаев» и «Локомотив» ни разу не пропускали голы, играя в большинстве, а «Ак Барс» при этом лучшая команда лиги по игре в меньшинстве.
Травмированные игроки
У «Ак Барса» можно не ждать на льду Егора Бабенко, а у «Салавата» отсутствует Григорий Кузьмин.
Где смотреть
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».