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Кузнецов может пропустить минимум два месяца из‑за травмы головы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов может пропустить минимум два месяца из‑за сотрясения мозга, полученного во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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В середине второго периода Кузнецов получил травму, столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. После оказания медицинской помощи он в сопровождении врачей ушел в подтрибунное помещение.

«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьезные — игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти. Окончательный диагноз поймем в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — сообщил источник «Матч ТВ».

Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне 32-летний нападающий провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 33 (10+23) очка.

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 16 очков. В пятницу, 27 декабря, «армейцы» на выезде сыграют с «Сочи». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА
6:5
5:0, 0:1, 1:4
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Роман Ротенберг
Вратари
Иван Просветов
Егор Заврагин
(Павел Мойсевич, Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
00:41
Павел Карнаухов
(Фредрик Классон, Никита Нестеров)
00:57
Денис Гурьянов
(Егор Афанасьев, Колби Уильямс)
08:11
Виталий Абрамов
(Колби Уильямс, Прохор Полтапов)
14:02
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
14:38
Павел Карнаухов
(Максим Мамин)
2-й период
22:17
Никита Охотюк
22:17
Сергей Плотников
28:11
Прохор Полтапов
38:34
Сергей Сапего
(Энтони Деанджело, Сергей Плотников)
3-й период
43:27
Павел Акользин
43:36
Виталий Абрамов
47:36
Александр Никишин
(Иван Демидов, Василий Глотов)
47:51
Кирилл Долженков
(Кристиан Ярош)
49:23
Арсений Грицюк
(Никита Зайцев, Михаил Григоренко)
54:37
Иван Демидов
(Михаил Григоренко)
55:52
Сергей Плотников
(Павел Акользин, Александр Никишин)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь