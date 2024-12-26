Кузнецов может пропустить минимум два месяца из‑за травмы головы

«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьезные — игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти. Окончательный диагноз поймем в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — сообщил источник «Матч ТВ».