Кузнецов может пропустить минимум два месяца из‑за травмы головы

В середине второго периода Кузнецов получил травму, столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. После оказания медицинской помощи он в сопровождении врачей ушел в подтрибунное помещение.
«Сейчас игрок находится под наблюдением врачей. Последствия после удара очень серьезные — игрок находился какое‑то время без сознания, у него были пробелы в памяти. Окончательный диагноз поймем в течение недели. Но предварительно игрок пропустит минимум два месяца», — сообщил источник «Матч ТВ».
Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне 32-летний нападающий провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 33 (10+23) очка.
СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 16 очков. В пятницу, 27 декабря, «армейцы» на выезде сыграют с «Сочи». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.