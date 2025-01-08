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Ротенберг потерпел крупнейшее поражение в чемпионате КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

СКА на домашней площадке уступил «Спартаку» со счетом 0:5. Шайбы забросили Герман Рубцов (20-я минута), Ансель Галимов (25, 33), Иван Морозов (30) и Николай Голдобин (34). Голкипер «Спартака» Артем Загидулин второй раз в сезоне сыграл «на ноль». При этом ранее в этом сезоне СКА обыграл «Спартак» со счетом 5:2.

43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. Ранее петербургский клуб под руководством Ротенберга проигрывал максимум в четыре шайбы — «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Авангарду» (5:9).

СКА под руководством Ротенберга уже уступал «Спартаку» с разницей в пять шайб. Этот матч состоялся в рамках плей-офф сезона-2021/2022. Тогда в серии полуфинала Западной конференции СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:6. Примечательно, что в том матче гол на последней секунде матча в пустые ворота забил нынешний капитан СКА Александр Никишин.

«Спартак» набрал 57 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 очками в 42 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Спартак» 10 января в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», СКА днем позже тоже в гостях встретится с московским «Динамо».

СКА
0:5
0:1, 0:4, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23357 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
Артем Загидулин
1-й период
19:27
Герман Рубцов
(Никита Ефремов, Александр Пашин)
2-й период
24:28
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
26:42
Иван Морозов
29:08
Иван Морозов
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
32:21
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
33:53
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов)
34:59
Илья Карпухин
3-й период
42:30
Адам Ружичка
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь