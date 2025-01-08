Ротенберг потерпел крупнейшее поражение в чемпионате КХЛ

СКА на домашней площадке уступил «Спартаку» со счетом 0:5. Шайбы забросили Герман Рубцов (20-я минута), Ансель Галимов (25, 33), Иван Морозов (30) и Николай Голдобин (34). Голкипер «Спартака» Артем Загидулин второй раз в сезоне сыграл «на ноль». При этом ранее в этом сезоне СКА обыграл «Спартак» со счетом 5:2.
43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. Ранее петербургский клуб под руководством Ротенберга проигрывал максимум в четыре шайбы — «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Авангарду» (5:9).
СКА под руководством Ротенберга уже уступал «Спартаку» с разницей в пять шайб. Этот матч состоялся в рамках плей-офф сезона-2021/2022. Тогда в серии полуфинала Западной конференции СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:6. Примечательно, что в том матче гол на последней секунде матча в пустые ворота забил нынешний капитан СКА Александр Никишин.
«Спартак» набрал 57 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 очками в 42 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Спартак» 10 января в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», СКА днем позже тоже в гостях встретится с московским «Динамо».