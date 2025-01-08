Ротенберг потерпел крупнейшее поражение в чемпионате КХЛ

СКА под руководством Ротенберга уже уступал «Спартаку» с разницей в пять шайб. Этот матч состоялся в рамках плей-офф сезона-2021/2022. Тогда в серии полуфинала Западной конференции СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:6. Примечательно, что в том матче гол на последней секунде матча в пустые ворота забил нынешний капитан СКА Александр Никишин.